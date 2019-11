Niederkrüchten : Nasse Füße in Zukunft vermeiden

Am 16. Mai 2018 fielen 20 Liter Regen pro Quadratmeter. Das sorgte für Land unter an der Pannenmühlenstraße. Foto: Wahlenberg

Niederkrüchten Die Kreuzung Varbrooker Kirchweg/Erkelenzer Straße/Pannenmühlenstraße in Niederkrüchten war 2018 mehrfach überflutet. Dies hatte für Schäden gesorgt. Das Problem soll in zwei Schritten gelöst werden.

Mit einer Lösung in zwei Schritten soll an der Straße Pannenmühle in Niederkrüchten das Überflutungsproblem gelöst werden. Nach einem Antrag der CDU-Fraktion von Mai 2018 beauftragte die Verwaltung ein Ingenieurbüro damit, dass betroffene Gebiet zu untersuchen und mögliche Lösungsansätze auszuarbeiten. Dieses kam zum Schluss: Durch Absenkung und einen Wall um ein anliegendes Grundstück sowie eine neue Gestaltung des Ryther Grabens könnten zukünftig Überflutungen vermieden werden. Für die Umsetzung der Retentionsanlage wird mit Baukosten in Höhe von rund 180.000 Euro gerechnet.