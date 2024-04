Junge Unternehmerin will Altes erhalten Niederkrüchtenerin entwirft nachhaltige Mode

„Dafür stehen wir im engen Kontakt zu lokalen Recyclingbetrieben, von denen wir aussortierte Secondhand-Teile aus Wolle oder auch Seide erhalten, die aufgrund von Beschädigungen nicht für den Weiterverkauf in Geschäften geeignet sind.“ Denn tatsächlich, so die Niederkrüchtenerin, sei es so, dass nur um die zwei bis vier Prozent der Kleidung, die an die Recyclingunternehmen in Deutschland gespendet würden, am Ende auch in Secondhand-Läden landen. Im schlimmsten Fall würden sie als Müll ins Ausland transportiert und dort verbrannt. „Wir bewahren gerade die kostbaren Woll-Materialien vor diesem Schicksal und erwecken sie in unserem kleinen Atelier in Handarbeit zu neuem Leben“, erklärt die 27-Jährige.