Vorfall in der Venekotensiedlung : Nachbarn stellen Einbrecher

Niederkrüchten Der Mann wollte in ein Haus am Venekotenweg einbrechen, doch Nachbarn verhindern dies.

Aufmerksame Nachbarn haben am Dienstag am Venekotenweg einen Einbruch vereitelt. Dies teilte die Polizei mit. Gegen 9.15 Uhr bemerkten Anwohner einen Unbekannten im Garten des Nachbarn, der sich an den Rollladen zu schaffen machte. Sie sprachen ihn an, er flüchtete und sie alarmierten die Polizei. Die Polizisten starteten die Fahndung, stellten den Verdächtigen nahe des Tatorts und nahmen ihn vorläufig fest. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 63-Jährigen aus Maastricht. Er ist wieder auf freiem Fuß, die Polizei ermittelt weiter.