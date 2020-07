Kostenpflichtiger Inhalt: Freizeit in Niederkrüchten : Das Hallenbad in Elmpt ist wieder geöffnet

Elmpt Schwimmbad Foto: Bianca Treffer

Niederkrüchten Nach der langen Corona-Pause kann man in Niederkrüchten wieder Schwimmen. Maximal 15 Besucher können das Bad in Elmpt gleichzeitig nutzen. Was Badegäste jetzt zu den Schutzmaßnahmen wissen müssen.