Ausbildung im Handwerk in Niederkrüchten : Mut machen, sich in Corona-Zeiten zu vernetzen

Niederkrüchten Tristan Kremer aus Niederkrüchten ist einer von drei Meisterschülern, die im Netz eine Online-Nachhilfe für Augenoptiker-Schüler aufgebaut haben.

„Umgesetzt haben wir das im Rahmen eines Instagram-Kanals im Fachgebiet Augenoptik und Optometrie. Thematisch wenden wir uns an alle Adressaten vom Azubi bis zum Optometristen und posten spannende Hilfestellungen und Tipps. Das wurde enorm gut aufgenommen“, freut sich Tristan Kremer. „Unsere Zoom-Meetings, die wir online wie eine Art Nachhilfestunde anbieten, werden mit Begeisterung angenommen. Innerhalb von einem Monat haben wir so 1000 Leute in einer ja doch recht kleinen Zielgruppe erreicht“, so Kremer.