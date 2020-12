Neue CD vom Acoustic Delite Trio aus Niederkrüchten : Musiker trotzt der Krise mit Kreativität

Niederkrüchten „Happy“ sein trotz der Corona-Krise? Der Niederkrüchtener Musiker Timo Brauwers hat Wege gefunden, auch ohne Auftritte zu arbeiten.

Der Niederkrüchtener Musiker Timo Brauwers ist ein markanter Akteur der hiesigen Musikszene. Über die Jahre spielte der Gitarrist in zahlreichen Bands aus der Region, überschritt dabei immer wieder die Genregrenzen von Metal über Hip Hop bis hin zum Jazz. Seit einigen Jahren zählt Brauwers zu den herausragenden Solisten auf der Fingerstyle-Gitarre in Deutschland. Er ist Mitbetreiber des Labels Acoustic Delite Records und Teil des Acoustic Delite Trios. Außerdem unterstützt er regelmäßig den Rockmusiker und DSDS-Gewinner der fünften Staffel, Thomas Godoj , bei Unplugged-Projekten und Wohnzimmer-Konzerten. Jetzt hat er eine neue CD herausgebracht.

„Die CD ,Acoustic Winter Volume 1‘ ist komplett unter Corona-Bedingungen entstanden“, sagt Timo Brauwers. Es sei ein Produktionsprozess „auf Abstand“ gewesen: „Zuerst wurden die Schlagzeug- und Gitarrenspuren aufgenommen. Anschließend ging das Material nach Hamburg , wo der Bass eingespielt wurde. Auch Gast-Gitarrist Markus Vögeler nahm seine Parts im heimischen Studio auf.“ Beim Abmischen der Tracks kamen alle aktuellen technischen Möglichkeiten zum Einsatz. „Den Feinschliff haben wir gemeinsam mit unserem Tontechniker Manuel Cohnen in einer Zoom-Video-Konferenz erarbeitet“, erläutert Timo Brauwers. „Mit Live-Ton in Studio-Qualität.“

Kritik: Unterstützt von hochkarätigen Gastmusikern – darunter die Sängerin Nina Marie de Almeida – bieten Timo Brauwers, Sänger Andreas Lehnen und Drummer Achim Buschmann den Soundtrack für Weihnachten im Corona-Jahr 2020. Die CD muss auch als Ersatz herhalten für die fest eingeplante Neuauflage des umjubelten „AcousticWinter“-Live-Konzerts, das 2019 zum ersten Mal in Niederkrüchten stattfand. Das tut sie in eindrucksvoller Manier mit stimmungsvollen Arrangements überwiegend angloamerikanischer Weihnachts-Klassiker im Pop-Gewand. Die Songs kommen in brillantem Klang daher, mal opulent, mal schnörkellos präzise errichtet auf dem harmonischen Grundgerüst von Brauwers‘ filigraner Fingerstyle-Kunst.

Die Produktion der Weihnachts-CD war für Brauwers nicht die erste Gelegenheit, in der seine künstlerische Kreativität gefragt war. Durch die Not der Corona-Pademie ist Erfindergeist täglich nötig. Und sie ist groß, die Not: Ungefähr 40 fest geplante Auftritte, davon 30 mit seinem Trio, musste Brauwers seit dem Lockdown im März absagen. „Darunter waren einige Solo-Konzerte, auf die ich mich besonders gefreut hatte“, sagt der Musiker. Die von ihm initiierten „Viersener Gitarrentage“ fielen ebenso der Pandemie-Entwicklung zum Opfer wie die geplanten Konzerte in der Niederkrüchtener Live-Bühne Tor 21.