Ausflugslokal in Niederkrüchten Neuer Mühlrather Hof am Hariksee bekommt auch einen Biergarten

Erst mit dem Tretboot eine Runde auf dem Hariksee drehen und danach im Mühlrather Hof noch auf dem Weg zum Parkplatz ein Stück Kuchen essen. Oder: Auf dem großen Parkplatz neben dem Mühlrather Hof das Auto abstellen und eben noch dort einen Kaffee trinken, bevor es über die Straße und an den See geht. Für so manchen Hariksee-Touristen bot das Café-Restaurant jahrelang eine praktisch gelegene Einkehrmöglichkeit, bis es 2022 schloss. Heute dürfen sie den Vierkanthof Baujahr 1884 nur durch Bauzäune hindurch betrachten und sich fragen, wann sie wohl wieder drinnen sitzen können.