Niederkrüchten: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Niederkrüchten Am Samstagmorgen ist es im Niederkrüchtener Ortsteil Dam zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 44-jähriger Motorradfahrer kam dabei ums Leben.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 9 Uhr an der Einmündung Gewerbering/Mönchengladbacher Straße. Nach bisherigen Ermittlungsstand fuhr ein 44-jähriger Motorradfahrer die Mönchengladbacher Straße aus Richtung Niederkrüchten in Richtung Elmpt entlang.

An der Einmündung zum Gewerbering missachtete laut Polizei eine 43-jährige Niederkrüchtenerin die Vorfahrt des Motorradfahrers und fuhr in den Einmündungsbereich ein. Sie wollte ihre Fahrt in Richtung Niederkrüchten fortsetzen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 44-Jährige starb noch an der Unfallstelle.