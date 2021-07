Unfall auf der B221 in Niederkrüchten : Motorradfahrer schwer verletzt

Der schwerverletzte Motorradfahrer aus den Niederlanden wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Foto: Günter Jungmann

Niederkrüchten Schwerverletzt wurde ein niederländischer Motorradfahrer bei einem Unfall auf der B221 in Niederkrüchten. Das Motorrad prallte in ein in einen Feldweg abbiegendes Auto.

(hb) Schwerverletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Freitag kurz nach 12 Uhr auf der Aachener Straße (B221) in Niederkrüchten. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 54-jähriger Wegberger mit seinem Auto von der Aachener Straße in einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit einem Krad. Der 29 Jahre alte Kradfahrer aus Roermond wurde dabei lebensgefährlich verletzt und mit einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme durch die Polizei gesperrt.

(hb)