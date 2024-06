Javelin Park in Niederkrüchten-Elmpt Hendrik Wüst vom „grünen Gewerbegebiet“ beeindruckt

Das Unternehmen mit Hauptsitz in London und Niederlassungen in Deutschland, Schweden und Dänemark plant europaweit große Logistikzentren. Die Flächen werden langfristig vermietet. Ein ähnlich großes Schwesterprojekt hat Verdion in Doncaster in Mittelengland bereits errichtet. Gebäude auf 500.000 von 600.000 Quadratmetern Fläche wurde dort in den letzten zwölf Jahren errichtet. Dort entstanden rund 6000 Arbeitsplätze. Auch für Elmpt rechnet Verdion mit einem Projektzeitraum von zehn bis 15 Jahren. Das Unternehmen investiere 700 Millionen Euro in Elmpt, finanziert von einem Pensionsfonds aus Toronto in Kanada. 2021 hat Verdion das Grundstück gekauft. Jetzt hofft Banschus, im September Baurecht zu haben und beginnen zu können. Landrat Andreas Coenen (CDU) war ebenfalls nach Elmpt gekommen. Die Kreisverwaltung und das Rathaus der Gemeinde Niederkrüchten unterstützen das Vorhaben sehr.