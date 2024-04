20 Aussteller in Niederkrüchten Zweite Messe rund ums Bauen und Modernisieren

Jede Menge Informationen für Bauherren und Immobilienbesitzer soll am Samstag, 20. April, eine Messe in der Begegnungsstätte am Oberkrüchtener Weg liefern. Nach der Premiere dieses Veranstaltungsformats im vergangenen Jahr heißt es dann wieder „Niederkrüchten – natürlich mit Perspektive“.