Messe in Niederkrüchten Firmen informieren über Sanieren und Modernisieren

Neue Heizung, bessere Wärmedämmung, Umgestaltung des Vorgartens – um solche und andere Themen soll es im April bei einer Messe in Niederkrüchten gehen. Unter dem Motto „Niederkrüchten – Zuhause mit Perspektive“ organisiert die Wirtschaftsförderung der Gemeinde nach der Premiere im vergangenen Jahr erneut einen Markt rund um Sanieren, Modernisieren und erneuerbare Energien in der Begegnungsstätte am Oberkrüchtener Weg. Am Samstag, 20. April, zwischen 10 und 17 Uhr präsentierten dort Unternehmen und Dienstleister aus Niederkrüchten und der Region ihre Produkte und Leistungen.