Nachhaltigkeit in Niederkrüchten Mehrweggeschirr statt Plastik bei Veranstaltungen?

Nach einer längeren Diskussion im Ausschuss fanden die Fraktionen von CDU und Grünen zu einer gemeinsamen Empfehlung an den Rat, ein Plastikverbot durchzusetzen und stattdessen Mehrweg vorzuschreiben. Das solle nicht nur für Straßenfeste gelten, sondern auch für Veranstaltungen in den Begegnungsstätten. Mit den Stimmen von CDU und Grünen fand dieser Antrag eine knappe Mehrheit im Ausschuss. Jetzt steht das Thema im Gemeinderat an, wahrscheinlich auf der Sitzung am 12. Dezember.