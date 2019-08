Diebstahl in Niederkrüchten : Maskierter Räuber im Getränkemarkt

Die Polizei hofft nach dem Überfall in Niederküchten-Dam auf Zeugenhinweise. Foto: dpa/Silas Stein

Niederkrüchten Ein maskierter Mann ist Mittwochmorgen gegen 2.20 Uhr in einen Getränkemarkt am Gewerbering in Niederkrüchten-Dam eingebrochen. Zu seiner Beute gehörten Zigaretten in noch unbekannter Anzahl. Dies teilt die Polizei mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Dieb schlug ein Loch in die gläserne Eingangstür des Getränkehandels, stahl aus dem Kassenbereich Zigaretten und packte sie in eine Plastiktüte, die er mitgebracht hatte. Laut einer Kamera-Aufzeichnung trug der maskierte Täter außerdem einen dunklen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose und graue Sneakers. Er flüchtete zu Fuß in eine unbekannte Richtung.