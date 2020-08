Freizeit in Niederkrüchten : „Lütterbeach“ schließt am 30. August

Auch 2020 lockte der „Lütterbeach“ Besucher jeden Alters. Foto: Daniela Buschkamp

Niederkrüchten Nach der Premiere 2019 öffnete Caterer Klaus Amberg in diesem Jahr wieder den „Lütterbeach“ am Lindbruch. Doch am Sonntag, 30. August, ist der letzte Tag für 2020.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Sonntag, 30. August, öffnet der „Lütterbeach“ in Niederkrüchten zum letzten Mal. Für 19 Uhr ist dort eine ökumenische Messe geplant, erklärt Betreiber Klaus Amberg auf Anfrage. Um das Freizeitangebot auch in der Corona-Krise für rund drei Monate öffnen zu können, hatte Amberg ein Hygienekonzept mit der Gemeindeverwaltung abgestimmt.

Unter Corona-Schutzbedingungen können Gäste auf der Fläche mit Seeblick Getränke und unterschiedliche Gerichte bestellen, warme Getränke und Eis gibt es von der Eisdiele Don Giovanni. Kinder können in der großen Sandfläche spielen.

(busch-)