Kultur in Niederkrüchten Autorenlesung im „Haus Lücker“

Niederkrüchten · Am Samstag, 20. Januar, werden die Bewohner der früheren Gaststätte Lücker an der Dr.-Lindemann-Straße zum zweiten Mal ihre Tür öffnen: Was die neue Auflage des „Kunstsalons“ bietet.

17.01.2024 , 17:41 Uhr

Hanna Shybayeva und Carsten Dürer laden erneut zum Kunstsalon. Foto: Kunstsalon

Um 16 Uhr (Einlass: 15.30 Uhr) laden Hanna Shybayeva und Carsten Dürer zum zweiten „Kunstsalon“ ein. Geplant ist eine Lesung mit dem Schriftsteller Oliver Buslau aus Bergisch Gladbach. Buslau hat seit 24 Jahren zahlreiche Kriminalromane und historische Romane veröffentlicht, die in viele Sprachen übersetzt wurden. Im Beethoven-Gedenkjahr 2020 hat er seinen Roman „Feuer im Elysium“ geschrieben, darin hat er sich der Entstehungsgeschichte von Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie gewidmet. Daraus wird Oliver Buslau im „Kunstsalon“ lesen und diese Lesung mit einigen Musikbeispielen ergänzen. Was hinter dem „Kunstsalon“ steckt: Die Veranstalter wollen Kulturinteressierte einladen, sich zu treffen, zu diskutieren und zuzuhören. Ein Salon lebe von dem Miteinander Gleichgesinnter. Und dies wollen auch die beiden Initiatoren vom „Kunstsalon im Haus Lücker“ erreichen. Ihnen geht es um gepflegte Unterhaltungen und sie wollen den Besuchern Anregungen geben, sich Gedanken zu machen – über Musik, Literatur, Kultur im Allgemeinen und vielleicht auch über die wichtigen Fragen des Alltagslebens. Nach der Lesung gibt es die Möglichkeit, sich bei Getränken untereinander und mit dem Autor auszutauschen. Info Es gibt nur Platz für 50 Besucher bei der Lesung im „Kunstsalon“, auch um die Salonatmosphäre zu wahren. Daher empfehlen die Veranstalter eine frühzeitige Anmeldung. Diese ist möglich per E-Mail an: info@staccato-verlag.de oder unter der Telefonnummer 02163 8879409.

(busch-)