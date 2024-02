Bürgermeister anderer Meinung Niederkrüchten lehnt Brüggens Hallenbad-Angebot ab

Jede Art von interkommunalem Bad für Brüggen und Niederkrüchten ist jetzt wohl Geschichte. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstag wurde das Brüggener Angebot, zwei weitere Schwimmbahnen im Hallenbad in Brüggen neu zu bauen und an die Gemeinde Niederkrüchten zu vermieten, als zu teuer abgelehnt.