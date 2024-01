„Wir kämpfen seit Langen mit immer neuen Auflagen“ Warum die Bauern Mahnfeuer machen

Nach zwei Sternfahrten durch den Kreis Viersen wollen die Landwirte am Niederrhein weiter auf ihre Situation aufmerksam machen. Für diesen Freitag, 26. Januar, sind Mahnfeuer in Niederkrüchten und Kempen geplant. Die Ortsbauernschaft Kempen lädt ab etwa 16.30 Uhr auf das Feld an der Kerkener Straße / Stendener Straße ein. Ab 17.30 Uhr wird in Niederkrüchten das Mahnfeuer auf einem Feld an der Kreuzung Hochstraße/B221 entzündet. Die Bauern wollen an dieser von vielen Berufspendlern passierten Stelle Strohballen anstecken.