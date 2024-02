Geplanter Energiepark in Niederkrüchten Landtag befasst sich mit Vogelschutz – wichtig für Windräder in Elmpt

Wenn am Mittwoch, 28. Februar, in der Plenarsitzung des Landtages in Düsseldorf die Änderung des Landesnaturschutzgesetzes ansteht, geht es auch um einen Teil des Geländes des ehemaligen britischen Militärflughafens in Elmpt. Wenn der Landtag der Änderung zustimmt, wird aus dem faktischen ein reales EU-Vogelschutzgebiet.