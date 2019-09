Einsatz in Niederkrüchten : 230 Feuerwehrleute löschen Großbrand in Lagerhalle

Niederkrüchten In einer Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebs in Niederkrüchten-Elmpt ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Mehr als 230 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort.

Die Feuerwehr wurde um kurz nach 22.30 Uhr zu dem Brand an der Hauptstraße in Elmpt alarmiert. Gemeldet wurde laut einer Sprecherin zunächst nur ein brennendes Landwirtschaftsfahrzeug. Laut Feuerwehr stand jedoch schon beim Eintreffen der Einsatzkräfte ein Teil der Lagerhalle in Vollbrand.

Es wurden Einsatzkräfte aus anliegenden Städten angefordert. Feuerwehrmänner aus Mönchengladbach, Krefeld, Viersen, Schwalmtal und Brüggen waren die ganze Nacht im Einsatz. Mehr als 230 Einsatzkräfte versuchten, die brennende Halle zu löschen.

Trotz der zahlreichen Helfer brannten mehrere Teile der Halle mit vielen landwirtschaftlichen Fahrzeugen komplett ab. Der Feuerwehr gelang es jedoch, ein Übergreifen der Flammen auf zwei benachbarte Wohngebäude und eine weitere, noch größere Halle zu verhindern.

Über eine Warn-App wurden um kurz nach Mitternacht die Anwohner im Kreis Viersen über den Brand und damit einhergehende Rauchgase informiert. Zu diesem Zeitpunkt habe man gesundheitliche Beeinträchtigungen durch die Rauchentwicklung nicht ausschließen können. Kurze Zeit später kam jedoch bereits Entwarnung.

Die Feuerwehrkräfte waren bis in den Morgen mit den Löscharbeiten beschäftigt. „Bis 11 Uhr wird nun eine Pause gemacht, damit sie wenigstens kurz zur Ruhe kommen können“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr unserer Redaktion. Ein Löschzug aus einem benachbarten Ort stelle derweil sicher, dass die Glutnester und der Brandort unter Kontrolle sind.

Gegen 11 Uhr soll es dann ein Treffen mit dem Bürgermeister geben. Anschließend werden die Feuerwehrleute weiterhin letzte Glutnester bekämpfen. Teilweise muss dafür die einsturzgefährdete Halle mit Baggern abgerissen werden.