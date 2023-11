Neues Kulturprogramm Kindertheater, Comedy und Streetfood kommen nach Niederkrüchten

Im Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur wurde das Kulturprogramm für das Jahr 2024 bestätigt. Los geht’s am 2. März. Dann wird der Kabarettist Marc Breuer mit seinem Programm „Traumtypen“ in der Begegnungsstätte auftreten. Am Vorabend des Weltfrauentages wird Kabarettistin Ingrid Kühne am 7. März in der Begegnungsstätte auftreten. Die Veranstaltung ist eine Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde. Die geplanten Termine in diesem Jahr konnten nicht wahrgenommen werden. Jetzt werden die Viersener Gitarrentage in Niederkrüchten auf die Zeit zwischen 26. und 28. April verlegt. Dazu wird dem Künstler Timo Brauwers die Begegnungsstätte kostenfrei überlassen.