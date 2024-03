Kolpingsfamilie Niederkrüchten Kreuzweg mit Inspiration aus dem Internet

POV steht für „Point of view“. Jugendliche kennen dieses Kürzel aus den sozialen Medien. Point of view meint den Standpunkt, von dem aus Bilder oder Videos gemacht werden. Im übertragenen Sinne soll POV auch „mein Standpunkt“ sein. Der Internet-Kreuzweg „Dein POV“ lädt dazu ein, Jesus in den Fokus zu nehmen und sich in ihn und seinen Weg zum Kreuz hineinzuversetzen. Vor einigen Tagen hat die Kolpingsfamilie Elmpt ihre Mitglieder und weitere Interessierte bereits zu einem Kreuzweg von Elmpt nach Overthetfeld eingeladen. Diese Strecke wurde von der Pfarrkirche St. Laurentius Richtung Friedhof und dann über die Felder nach Overhetfeld nicht in der virtuellen, sondern in der realen Welt zurückgelegt, aber orientiert haben sich die Teilnehmer am POV-Jugendkreuzweg. Am Ziel gab es eine kleine Schlussandacht in der Elmpter Kapelle St. Maria an den Heiden.