Konzert mit Musik der britischen Band : Das große Queen-Gefühl in Niederkrüchten

We Rock Queen machte die Zuhörer glücklich. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Das Konzert mit Musik der britischen Rockband in der Begegnungsstätte begeisterte junge Zuschauer und auch jung gebliebene Senioren.

Von Bianca Treffer

Es ist kurz vor 20 Uhr und in der bestens gefüllten Begegegnungsstätte summt und brummt es vor Gesprächen wie in einem Bienenschwarm. „Wir freuen uns riesig auf heute Abend“, sagt Leonie. Die 16-Jährige ist gerade mit ihren beiden Freundinnen Hannah und Friederike eingetreten. „Wir sind durch unsere Eltern Queen-Fans geworden. Wir sind quasi mit der Musik groß geworden und finden sie einfach nur klasse“, fügt Hannah an. Und darum waren die beiden auch beim Auftritt des Ensembles „We Rock Queen“ in der Begegnungsstätte dabei. Die Musiker aus dem Queen-Musical in Köln interpretieren die Stücke der Original-Band.

Als im Saal das Licht gedämmt wurde, verstummten die Gespräche. Nebel schwebte über die Bühne, Spots tauchten die Instrumente in gleißendes Licht. Und dann geht es los: Begleitet von Applaus der Besucher betreten die Musiker die Empore. Frank Rohles greift zur Gitarre. Henning Marien nimmt am Schlagzeug Platz und Marc Rohles am Keyboard. Bassist Erhard Wollmann kommt auf die Bühne und dann ist auch Sänger Sascha Kleinophorst im Licht der Schweinwerfer zu sehen. Mit „One Vision“ startet der Frontmann den Abend. Power von der ersten Sekunde an.

Besucher die mitklatschen, schnipsen, singen und im Rhythmus mitgehen. „We will rock you“ schließt sich nahtlos an. „Wir wünschen euch einen schönen Abend in Niederkrüchten. Schön, dass ihr da seid“, begrüßt Kleinophorst nach den ersten beiden Liedern. Dann will er wissen, ob „das hier vorne so eine Art VIP-Bereich sei, den einer extra gekauft habe“. Damit spielt er auf die ersten Meter vor der Bühne an, wo kaum jemand steht. Das Publikum kommt näher zur Bühne. Und dann geht die Show weiter.