Nachhaltig in Niederkrüchten Kolpingsfamilie Elmpt plant Repair-Café

Angeregt durch das Repair-Café in Erkelenz werde die Elmpter Gruppe nun aktiv. Michael Kock vom Kolping-Diözesanverband begleite die Gründung. Er war, wie die Kolpingsfamilie informiert, vor einigen Jahren Mitgründer des Repair-Cafés in seinem Heimatort Erkelenz. Unterstützt werde das Vorhaben in Elmpt auch von der Stiftung „Stichting Repair Café“, die weltweit örtliche Gruppen bei der Gründung von Repair-Cafés helfe.