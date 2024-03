Projekt in Niederkrüchten Wenn sich Geflüchtete und Einheimische am Kochtopf begegnen

Überall an den Küchenarbeitsflächen herrscht Betriebsamkeit. Fleißige Hände schälen Möhren für den orientalischen Möhrensalat und schneiden sie klein. Der Teig für das Fladenbrot findet seinen Weg in den Ofen. Auberginen, Paprika, Tomaten und Zucchini für das türkische Ratatouille „Turlu turlo to go“ werden angebraten. In einer Pfanne daneben brutzeln Hähnchenbrustfilets für den Geflügeleintopf mit Kichererbsen, Linsen, Rosinen und Koriander.