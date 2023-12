Knapp 35 Jahre Kita-Leiterin in Niederkrüchten Ute Bauckhage nimmt Abschied von Simsalabim

„Mein letzter Tag in der Kita war gespickt mit einer Reihe wundervoller Überraschungen“, erinnert sich Ute Bauckhage und erzählt von der Inszenierung, die sich die Kinder passend zum Lieblingslied der 66-Jährigen überlegt hatten: „Der Papagei ein Vogel ist“. Dem Theaterstück folgten Angebote für die Kinder, die sich an den Schwerpunkten der Einrichtung orientierten. Während die Mitarbeiter mit den Kleinen musizierten, lasen oder turnten, durfte Bauckhage bei jeder der Aktionen eine Zeit lang dabei sein und sich so an den Früchten jahrelanger Bemühungen erfreuen.