So kommt der Sand in den Sandkasten : Kita Sausewind aus Niederkrüchten gewinnt mit Filmprojekt

Das Kita-Team beschäftigte sich mit der Frage, wie der Sand in den Sandkasten kommt. Foto: Kita Sausewind

Niederkrüchten Die Kita Sausewind in Niederkrüchten-Brempt hat im landesweiten Ideenwettbewerb „Logistikids 2019“ einen ersten Preis gewonnen. Sie veranschaulichte mit einem selbst gedrehten Film, wie der Sand abgebaut wird und mit unterschiedlichsten Transportmitteln in den Baumarkt gelangt, wo man ihn kaufen kann, um ihn dann in den heimischen Sandkasten zu schütten.

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) hat die Gewinner online ausgezeichnet und den teilnehmenden Kindern gratuliert. Für die siegreichen Kitas und Grundschulen gibt es Geldpreise in Höhe von insgesamt 4400 Euro.

Die Standort Niederrhein GmbH als einer der Sponsoren freute sich, dass den Wettbewerb ein Kindergarten aus dem Kreis Viersen gewonnen hat. Damit belegte er den ersten Platz vor der Kita „Heliosweg“ aus Dortmund und den beiden Drittplatzierten, der Kita „Waldwichtel“ aus Duisburg und dem evangelischen Familienzentrum „Arche“ aus Recklinghausen.

Info Kitas und Grundschulen können sich für den Ideenwettbewerb 2020 anmelden bei Daniel Janning (IHK Nord Westfalen), E-Mail: janning@ihk-nordwestfalen.de oder Ruf 0251 707-309.

(hb/busch-)