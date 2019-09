Niederkrüchten-Brempt : Kita Sausewind feiert das 30-jährige Bestehen

Nederkrüchten Sabrina Brockes, früher selbst Kita-Kind, bringt heute ihre Tochter dorthin. Seit 1989 hat sich viel verändert.

Wenn Sabrina Brockes ihr Tochter Yuna (3) in die Kita Sausewind bringt, kehrt sie in ihren Kindergarten zurück. „Ich war in der Sonnen-Gruppe“, erinnert sich die Gützenratherin. „Wir haben viel gebastelt.“ Für Brockes gab es eine besondere Verbindung zum Haus: Ihre Mutter kochte dort. „Und gegessen wurde in den Gruppen, einen eigenen Speiseraum gab es noch nicht“, schildert die heutige Kita-Leiterin Elke Reichert.

Nicht nur das hat sich in der am 21. September 1989 eröffneten kommunalen Einrichtung verändert: Sie startete mit zwei Gruppen und noch ohne Namen. Die Situation war teilweise so beengt, dass Erzieherin Maria Miller-Fischer aus dieser Not auf die Idee kam, regelmäßig mit einigen Kindern in den Wald zu gehen. 1996 erhielt die Kita ihren heutigen Namen, zuvor war sie als Kita Brempt bekannt. Was insbesondere die Gützenrather nicht gefreut haben soll. denn die Kita liegt im Grenzbereich beider Orte. Vor zehn Jahren gab es einen ersten Umbau für die dann drei Gruppen. 2015 wurde erneut erweitert.