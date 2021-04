Aktion in Niederkrüchten : Kita-Kinder spielerisch auf die Grundschule vorbereiten

Niederkrüchten Für einen guten Einstieg der angehenden Grundschulkinder haben sich die Kitas und Sportvereine in Niederkrüchten gemeinsam mit der Schule am Lütterbach eine besondere Aktion ausgedacht.

Trotz Coronapandemie den angehenden Schulkindern einen schönen Einstieg ermöglichen: Das haben sich die Kitas und Sportvereine in Niederkrüchten gemeinsam mit der Schule am Lütterbach zum Ziel gemacht. Dazu hat Jutta Bouscheljong vom Kreissportbund (KSB) Viersen dem Leiter der Schule am Lütterbach, Bodo Dora, vier Tornister überreicht, die mit Spielen und Ideen zu Aktionen gefüllt sind. Jeder der Ranzen wird an eine Kita im Einzugsgebiet der Schule übergeben.