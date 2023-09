Beschluss in Niederkrüchten Vorerst keine Dokumentation zur Flughafen-Geschichte

Der 2. Mai 1984 hätte der letzte Tag von Niederkrüchten sein können. Denn an diesem Tag kam es fast zu einem Atom-Unfall. Eine Nuklearwaffe der Briten fiel von einem Transportwagen, ihre Sprengkraft achtmal größer als die Hiroshima-Bombe. Zum Glück blieb es nur bei einer Beule. Seit mehr als 20 Jahren sind die Krachmacher vom Militärflugplatz in Elmpt verschwunden. 2002 hörte die Royal Air Force nach fast 50 Jahren militärischer Nutzung auf. 2015 zogen die Briten ganz ab. Bei der Übernahme des Teilgeländes durch den Immobilienentwickler Verdion aus Düsseldorf brachte die SPD-Fraktion den Antrag in den Gemeinderat ein, über die Geschichte des Militärgeländes eine Dokumentation zu erstellen. Das wurde im September 2021 einstimmig beschlossen. Doch zu einer Dokumentation wird es nun nicht kommen.