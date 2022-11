Zapfen unterm Kreuz „Die kleine Kneipe an unserer Kirche“

Niederkrüchten · Wer in Alt-Niederkrüchten eine Kneipe sucht, wird keine finden. Gegen diesen Mangel wollen Carsten Scholz, Jan Sevenich und der Karnevalsverein „Maak möt Bempt“ etwas tun. So planen sie ihre „kleine Kneipe an unserer Kirche“.

23.11.2022, 17:07 Uhr

Carsten Scholz (l.) und Jan Sevenich wandeln das Alt-Niederkrüchtener Pfarrheim in eine kleine Kneipe um. Bei einem Abend soll es nicht bleiben. Foto: Scholz

Von Daniela Buschkamp und Fiona Schultze