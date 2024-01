Karneval in Niederkrüchten Der letzte Flug der Schnattergänse

Seit 20 Jahren sorgen die „Schnattergänse“ beim Karneval in Niederkrüchten für Unterhaltung. Mit der Sitzung am Samstag, 20. Januar, endet diese Zeit. Die Schnattergänse landen zum letzten Mal in der Begegnungsstätte. Das Motto heißt „Der letzte Flug der Schnattergänse“, dazu werden alle 20 Mitglieder in entsprechender Kostümierung in einem großen Flugzeug sitzen.