Angebot in Niederkrüchten Teenager erklären Senioren das Handy

Tamara führt ihren Schülern auch vor, wie man das Smartphone auf stumm schaltet, wie man sich mit dem WLAN verbindet und wann man die mobilen Daten nutzen sollte. Auch sehr gefragt unter den Besuchern: Was muss ich machen, damit sich die Kamera öffnet? Und wie funktionieren eigentlich Video-Anrufe? Die Senioren möchten ihre neugelernten Handgriffe natürlich gleich ausprobieren. Und so muss an diesem Dienstagabend so manches Enkelkind herhalten und spontane Video-Anrufe von Oma oder Opa entgegennehmen.