Aufregung um Fahrradstraße in Niederkrüchten Gemeinde hat den Schilderwald durchforstet

An der Umsetzung des Plans für die Fahrradstraße waren neben der Gemeinde auch der Kreis Viersen als zuständige Straßenverkehrsbehörde, die Kreis-Polizei und ein Ingenieurbüro beteiligt. Für die Gemeinde fielen Kosten in Höhe von rund 44.000 Euro an. Das schilderreiche Ergebnis schockte auch Bürgermeister Karl-Heinz Wassong, nachdem er aus dem Urlaub zurückgekehrt war. Am Freitag 21. Juni, wurde ein Ortstermin mit Behördenvertretern angesetzt und beschlossen, den Schilderwald zu lichten und nur noch an den Zufahrten der Fahrradroute welche stehen zu lassen.