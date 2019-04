Instrumentalverein „Frei-weg“ : Ein Konzert zum Geburtstag

Niederkrüchten Die Mitglieder des Instrumentalvereins „Frei-weg“ veranstalteten anlässlich des 70-jährigen Bestehens ein Frühjahrskonzert.

(bigi) Seinen 70. Geburtstag feierte der Instrumentalverein „Frei-weg“ Oberkrüchten mit einem fulminanten Frühjahrskonzert in der voll besetzten Niederkrüchtener Begegnungsstätte. 45 Musiker und rund 20 Nachwuchsmusiker zeigten ihr Können. In schwarzen Anzügen zogen die Orchestermitglieder mit Zylinder – wie vor 70 Jahren – auf die Bühne.

Auch die „Frei-weg Newcomers“ unter der Leitung von Sandra von der Elst überzeugten mit „Don’t stop me now“ von Queen und der Walt-Disney-Melodie aus „Das Dschungelbuch“. Nach meist rund zwei Jahren Unterricht präsentieren die jungen Nachwuchsmusiker in diesem Vororchester, was sie gelernt haben. Je nach Fortschritt wechseln die jungen Talente dann in das große Orchester. Die Newcomers sind am 30. Juni mit einem Platzkonzert beim Elmpter Marktfest zu hören.