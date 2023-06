Info-Angebot in Niederkrüchten Gemeinde lädt zur Besichtigung von Flüchtlingsunterkünften ein

In die neue Flüchtlingsunterkunft in Brempt sind die ersten Familien eingezogen – laut Gemeindeverwaltung etwas früher als geplant. Mobilheime für Geflüchtete werden derzeit in den Orten Brempt, Overhetfeld und Elmpt aufgestellt. „Für alle drei Standorte hatte die Gemeinde geplant, Nachbarinnen und Nachbarn nach Fertigstellung die Möglichkeit zu bieten, die Mobilheime zu besichtigen und sich über die Planungen der Gemeindeverwaltung zu informieren“, teilte die Gemeinde jetzt mit. Sie hatte bereits Ende April angekündigt, Info-Veranstaltungen anzubieten. „Nun überholen kurzfristige Zuweisungen Geflüchteter diese Planungen“, so die Gemeinde weiter. Und: „Bereits in der vergangenen Woche mussten erste Familien die Unterkunft in Brempt beziehen. Daher lädt die Gemeinde Niederkrüchten zur Besichtigung in Overhetfeld, Dilborner Straße 3, am 21. Juni um 18 Uhr neben der dortigen Nachbarschaft auch alle interessierten Bürgerinnen und Bürger aus Brempt und Elmpt herzlich ein.“