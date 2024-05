Schützenfest in Niederkrüchten Schützenfest in Overhetfeld mit erfolgreicher Premiere

Fest in Schützenhand befand sich der Ort zum Bezirksschützenfest. Der Bezirksvogelschuss wurde spannend: Alle Herrschaftshäuser beteiligten sich. Am Ende schoss der Heyener König Friedhelm Feger wie auch schon 2007 den Holzvogel mit dem 72. Schuss von der Stange. Der neue Bezirkskönig wird erst zur Abschlussmesse des Bezirksverbandes Niederkrüchten am Ende des Jahres gekrönt.