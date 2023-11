Nach Vorfall in Niederkrüchten Illegaler Rave ist Thema im Rat

Der illegale Rave, bei dem im September mehrere hundert Menschen in einer Kiesgrube im Elmpter Wald feierten, beschäftigt nun den Gemeinderat. Die Niederkrüchtener Grünen hatten dazu eine Anfrage gestellt, auf die es von der Gemeindeverwaltung in der Ratssitzung am Mittwoch, 8. November, im Rathaus in Elmpt Antworten geben soll.