Kiesgrube in Niederkrüchten Hunderte feiern illegale Technoparty in Naturschutzgebiet

Niederkrüchten · Mitten im Naturschutzgebiet in Niederkrüchten feiern viele Hundert Menschen eine nicht angemeldete Technoparty, die Bässe wummern bis nach Brüggen. Teilnehmer reisten aus Spanien, Frankreich, Belgien und den Niederlanden an. Und die Polizei lässt die Veranstaltung laufen. Was ist da los?

24.09.2023, 17:29 Uhr

Die Technofans auf dem Gelände der Gemeinde Niederkrüchten. Foto: LW

Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen

Der erste Anruf ging bei der Polizei um kurz nach 1 Uhr in der Nacht zu Sonntag ein. Ein unglaublicher Lärm dröhne aus einer Kiesgrube in Niederkrüchten-Elmpt, nahe der niederländischen Grenze. Auch in Brüggen sind die wummernden Bässe von Techno-Musik zu hören.