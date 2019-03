Schulausschuss Niederkrüchten: Höherer Zuschuss für OGS Elmpt

Niederkrüchten Der bisherige Zuschuss wird von 10.000 Euro auf 40.000 Euro erhöht. Das Geld kommt vor allem dem Personal zu Gute.

Mit einer kräftigen Erhöhung des Deckungskostenzuschusses stärkt die Gemeinde die Offene Ganztagsschule (OGS) an der Grundschule Elmpt. Der jährliche Förderbetrag wird von bisher 10.000 auf künftig 40.000 Euro aufgestockt. Dies beschloss jetzt der Schulausschuss. Der Förderverein „Verlässliche Schule“, der die OGS seit 13 Jahren erfolgreich betreibt, hatte um eine Erhöhung gebeten, weil der OGS-Etat für das kommende Schuljahr 2019/20 einen Fehlbetrag in Höhe von 37.000 Euro ausweist. Grund dafür seien in erster Linie steigende Personalkosten, erklärte der Verein in seinem Antrag.