Heutiger Präsident der USA Warum Joe Biden 1979 im Elmpter Wald war

Klar, ein amtierender US-Präsident hat schon mal den südlichen Niederrhein betreten, wenn auch nur auf der Durchreise. Das war am 2. Juni 2000, als Bill Clinton mit der Air Force One auf der Nato-Air-Base in Geilenkirchen landete, um von dort über versiegelte Kanaldeckel auf den Straßen direkt weiter nach Aachen zu fahren, um in der Kaiserstadt schließlich den Karlspreis in Empfang zu nehmen.