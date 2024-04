Brauchtum in Niederkrüchten Heinz-Richard Coenen regiert zum dritten Mal in Elmpt – diesmal als Kaiser

Überhaupt habe sich in den letzten 50 Jahren viel getan, sagt er. Nicht nur die jüngsten Entwicklungen, dass Frauen in die Bruderschaft aufgenommen werden, zeigten, dass man mit der Zeit gehe. Auch der Ablauf der Kirmes sei heute ein anderer. „Mit dem Wegfall der ‚Walderhalle’, in der bis dato alle Festivitäten abgehalten worden waren, wurde der Vogelschuss Ende der 1960-er in die Spätkirmes verlegt“, erzählt er. Außerdem finden seit 1996 Zapfenstreich und Kranzniederlegung freitags statt, der Klompenball wurde von Montag auf Donnerstag verlegt. „Wir fangen auf Christi Himmelfahrt an und können bis spät in die Nacht feiern“, sagt er. Da an den beiden folgenden Tagen das Antreten erst abends stattfinde, bleibe genug Zeit zur „Rehabilitation“.