Feuer in Niederkrüchten Heckenbrand greift auf Terrassendach über

An der Mittelstraße in Niederkrüchten ist am Dienstag gegen 13.45 Uhr eine Hecke in Brand geraten. Die Flammen griffen auf die Terrassenüberdachung des Nachbarhauses über. Menschen wurden nicht verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatte ein 58-jähriger Anwohner Unkraut abflämmen wollen und dabei festgestellt, dass die Hecke zum Nachbargrundstück Feuer gefangen hatte. Gemeinsam mit seinem Nachbarn und einem weiteren Mann versuchte er den Angaben zufolge zunächst, die Hecke selbst zu löschen. Das habe dann kurz darauf die Feuerwehr übernommen, allerdings seien die Flammen bereits auf die Terrassenüberdachung des Nachbarhauses übergegriffen. Im Einsatz waren nach Angaben der Feuerwehr vier Fahrzeuge und etwa 15 Feuerwehrleute.