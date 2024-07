Erste Untersuchung Wie wird künftig geheizt? Niederkrüchtens Wärmeplanung ist gestartet

16 Häuser am Kamper Weg, elf im Bereich In gen Rae – das sind einer ersten Einschätzung zufolge zwei Gebiete in der Gemeinde, die wahrscheinlich nicht für den Anschluss an eine zentrale Energieversorgung in den kommenden Jahren infrage kommen. Das ist ein Ergebnis einer Untersuchung, die die Gemeindeverwaltung im Zuge ihrer kommunalen Wärmeplanung in Auftrag gegeben hat. Das bedeutet für die Häuser in den beiden in Randgebieten gelegnen und schon heute nicht an das Gasnetz angeschlossenen Bereiche, dass sie für ihre Heizung wahrscheinlich auch in Zukunft individuelle Lösungen finden müssen und nicht auf eine zentral organisierte Wärmeversorgung setzen können.