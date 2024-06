Schützenwesen im Grenzgebiet Niederkrüchten hat wieder einen Schützenkönig

Der Schluppenball feierte in Niederkrüchten nicht die erwartete Premiere, vielleicht war dieser zu neu oder zu fremd. „Wir hatten mehr Leute mit Schluppen erwartet, aber vielleicht lag es daran, dass wir zu weit vom Niederkrüchtener Zentrum entfernt lagen“, sagt Brudermeister Astrid Symanski-Pape, die erste Frau an der Spitze in der Bruderschaftsgeschichte. Die Bruderschaft hatte sich für Schluppen entschieden, weil der ausgelegte Boden in der Begegnungsstätte nicht klompenball-tauglich war. Dennoch war es für die Bruderschaftler und Gäste ein gelungenes Fest, insbesondere am „Kirmessamstag“ - außerhalb eines Zeltes. Es mussten sogar Tische und Stühle nachgestellt werden.