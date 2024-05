Handwerksnachwuchs aus Niederkrüchten Haarsträubend gut – Hannah Brenner ist jahrgangsbeste Friseurmeisterin

Die Ausbildung zur Friseurin konnte Brenner aufgrund ihres Schulabschlusses auf zweieinhalb Jahre verkürzen. Sie wurde bei ihrer Gesellenprüfung mit „sehr gut“ bewertet. Sie bekam ein Stipendium der Begabtenförderung der Handwerkskammer und entschloss sich, die Ausbildung zur Friseur-Meisterin in Vollzeit und über einen Zeitraum von sechs Monaten anzuschließen. „Das war wirklich anstrengend“, sagt die Niederkrüchtenerin. Sie erinnert sich noch gut an Unterrichtstage, die von 9 Uhr morgens bis 18 Uhr abends dauerten, und an das umfangreiche Vertiefen des Lern-stoffs bis spät in die Nacht. Ende 2023, noch im gleichen Jahr, in der sie ihre Gesellenprüfung bestanden hatte, legte sie ihre Meisterprüfung als Jahrgangsbeste ihres Handwerks ab. Dies habe ihre ganze Familie gefreut, sagt sie. Allen, aber besonders ihr selbst, sei am Ende ein Stein vom Herzen gefallen. „Die Mühen haben sich definitiv gelohnt, doch fürs Erste muss es gut sein!“