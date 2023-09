Warnhinweise in Niederkrüchten Grundwasser ist mit Chemikalien belastet

Im Gebiet Krummer Weg im Niederkrüchtener Gemeindeteil Elmpt sind verschiedene per- und polyfluorierte Chemikalien (PFAS) in Böden und im Grundwasser nachgewiesen worden. Wie jetzt in der Sitzung des Niederkrüchtener Gemeinderates bekannt wurde, hat das Amt für Umweltschutz im Kreis Viersen Anwohner im Bereich Krummer Weg über Untersuchungen des Grundwassers informiert.