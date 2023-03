Großprojekt in Niederkrüchten Grüne haben Fragen zum geplanten Industrie- und Gewerbepark in Elmpt

Den Informationsfluss mit den niederländischen Nachbarn in der Grenzregion wollten auch die Grünen hinterfragen. Dazu hatten sie einen Fragenkatalog an die Verwaltung geschickt, der in der Sitzung beantwortet wurde und schriftlich vorliegt. So wurden im Dezember 2022 die Gemeinden Beesel, Roerdalen, Roermond, die Provinz Limburg und der Nationalpark De Meinweg beteiligt. Neben einem regelmäßigen Austausch auf Bürgermeisterebene und zwischen den Verwaltungen weist die Gemeinde Niederkrüchten auf einen interkommunalen Austausch auf der Ebene der Ebene der Beigeordneten, Dezernenten und Fachbereichsleiter im Rahmen des gemeinsamen Euregio-Projektes hin. Zuletzt fand ein Austausch am 23. Januar statt.