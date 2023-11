Großprojekt in Niederkrüchten Grüne für Windkraft auf dem ehemaligen Militärflughafen Elmpt

Die Grünen in Niederkrüchten wehren sich gegen die Behauptung, sie lehnten auf dem Energie- und Gewerbepark Elmpt nicht nur neue Gewerbeflächen ab, sondern auch die Windkraftanlagen. Das war nach der Ratssitzung, in der die Grünen drei Anträge zum Gewerbepark stellten, die Stimmung im Rathaus. „Ja, wir sind gegen den Industrie- und Gewerbepark in der aktuell geplanten Variante“, sagt Fraktionsvorsitzende Anja Degenhardt. Vor Jahren hätten sich auch die Grünen in Niederkrüchten für eine Entwicklung des Geländes ausgesprochen, aber unter der Prämisse „Grün bleibt Grün“. Im aktuellen Konzept vermissen die Grünen diese Prämisse. Sie wollen sich für erneuerbare und bezahlbare Energie für die Bürger einsetzen. „Nicht für Investoren, die Bedarfe schaffen, wo aktuell keine sind“, so Degenhardt in einer Pressemitteilung.