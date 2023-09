Treffen in Niederkrüchten Gespräch mit NRW-Minister vor nächstem Apothekerstreik

So sieht das auch Zahnarzt Andreas Fink, der das Treffen mit organisiert hat. Für ihn ist die steigende Digitalisierung mit enormem Mehraufwand bei gleichem Lohn ein Hauptproblem. „Wenn es so effizienter wäre, wäre das ja in Ordnung. Aber wir müssen immer mehr in Software investieren, die Zeit frisst. Die Kosten steigen so ohne Mehrwert für uns und die Patienten. Die Arbeitsbedingungen werden immer schlechter und Menschen so aus der Selbstständigkeit gedrängt. In großen Praxen oder Krankenhäusern lässt sich so etwas auffangen. Hier auf dem Land geht das nicht.“